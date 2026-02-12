Trabzon\'da Öğretmenler Orkestrası Konser Verdi

Trabzon'da müzik öğretmenlerinden oluşan Maarif Orkestrası konser verdi.
Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde organize edilen konserde, 18 ilçeden 50 öğretmen sahne aldı.
Öğretmenlerin seslendirildiği türküler, katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı.
Konsere, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, kamu kurum müdürleri, öğretmenler ile davetliler katıldı.
