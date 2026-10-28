Trabzon'da palamut tezgahlardan çekilirken balıkçılar hamsi bolluğu bekliyor - Son Dakika
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Trabzon'da palamut tezgahlardan çekilirken balıkçılar hamsi bolluğu bekliyor

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Trabzon\'da palamut tezgahlardan çekilirken balıkçılar hamsi bolluğu bekliyor
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Trabzon'da bu sezon palamut bol çıktı ancak tezgahlarda yavaş yavaş yerini hamsi ve diğer balık türlerine bırakıyor. Balıkçılar hamsi sezonunun bereketli geçmesini umarken Trabzon Balıkçılar Hali'nde palamudun tanesi 100, hamsi ve istavritin kilosu 150 liradan satılıyor.

TRABZON'da bu sezon bolca avlanan palamut, yavaş yavaş yerini diğer balık çeşitlerine bırakmaya başladı. Balıkçı Ahmet Çoğalmış, "Palamut bol çıkıyor ama yavaş yavaş yol almaya başladı. Palamut gidince hamsi sezonu başlar. Belki bol çıkar, ne olacağı da belli olmaz. Hamsi sezonu da yaşayacakmışız gibi görünüyor" dedi.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi. Karadeniz'de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı. Sezonda bereketli günler yaşanırken, bu sezon bolca avlanan palamudun yavaş yavaş yerini başta hamsi olmak üzere diğer balık çeşitlerine bırakması bekleniyor. Hamsi bolluğunun yaşanmasını umut eden balıkçılar, denizdeki çeşit bolluğunun da sürdüğünü ifade ediyor. Trabzon Balıkçılar Hali'nde; palamudun tanesi 100 liradan, hamsi ve istavritin kilosu 150 liradan, mezgidin 200, somonun 400, çupra ve levrek 500, çinakopun kilosu ise 650 liradan satışa sunuluyor.

'İNŞALLAH BALIK BOLLUĞU SÜRER'

Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, denizlerde balık bolluğunun olduğunu ifade ederek, "2003 yılında böyle bir palamutçuluk olduğunu hatırlıyorum. 23 yıl önce olan bolluğun aynısı oldu. İnşallah da bolluk sürer. Palamut, Marmara'ya doğur gidiyor. Kaybolabilir, devam da edebilir. 2 aydır devam ediyor. Bu durum, denizde bolluğun olduğunun işaretidir. Aynı şekilde bu bolluğu diğer balık çeşitlerin de de bekliyoruz. Şu an palamudun ardından bol hamsi olmalı, istavrit olmalı. İstavritle beraber sezonu bitirmemiz lazım" dedi.

'PALAMUT GİDİNCE HAMSİ SEZONU BAŞLAR'

Balıkçı Ahmet Çoğalmış, palamudun yavaş yavaş tezgahlardan ayrılmaya başladığını belirterek, "Sezonda bolca palamut oluyor. Palamut bol çıkıyor ama yavaş yavaş yol almaya başladı. Ordu, Samsun ve İstanbul derken, palamut işi biter. Balık yavaş yavaş gidiyor. Sezonun başında 50 liraya palamut satıyorduk. Palamut gidince hamsi sezonu başlar. Belki bol çıkar, ne olacağı da belli olmaz. Hamsi sezonu da yaşayacakmışız gibi görünüyor. Palamudun tanesi şu anda 100 lira. Levrek, çupra ve somonun fiyatları 400-500 arasında sabittir. Hamsi gelmeye başladı. Marmara'dan gelen hamsinin en güzel zamanı şu andır, 150 liradan satıyoruz" diye konuştu.

'BU SENE HERKES BALIĞA DOYDU'

Müşterilerden Yılmaz Memiş, bolca balık tükettiğini ifade ederek, "Bu sene deniz bereketli. Bolca palamut oldu, belki hamsi de daha az çıkar. Bu sene herkes balığa doydu. Diğer çeşitlerde var, hepsi çok lezzetli. Balık sezonu iyi geçiyor. Haftada 2-3 gün balığın her çeşidinden yiyorum" dedi.

Kaynak: DHA
TrabzonEkonomiGüncelSon Dakika

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