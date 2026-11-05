Trabzon'da sağanak ulaşımı aksattı, Zağnos Vadisi'nde kamyonet hasar gördü - Son Dakika
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Trabzon'da sağanak ulaşımı aksattı, Zağnos Vadisi'nde kamyonet hasar gördü

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Trabzon\'da sağanak ulaşımı aksattı, Zağnos Vadisi\'nde kamyonet hasar gördü
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Trabzon'da sabah etkili olan sağanak kent genelinde ulaşımı aksattı; Ortahisar'da cadde, sokak ve yaya alt geçitlerinde su birikintileri oluştu. Zağnos Vadisi'nde yolda çökme meydana geldi, çukura düşen kamyonet hasar gördü; 138 personel ve 45 araçla çalışma yürütüldü.

Trabzon'da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak, kent genelinde ulaşımda aksamalara yol açtı.

Ortahisar ilçesinde bazı cadde ve sokaklar ile yaya alt geçitlerinde su birikintileri oluştu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri, su birikintilerinin bulunduğu bölgelerde çalışma başlattı.

İlçenin Gülbaharhatun Mahallesi'ndeki Zağnos Vadisi'nde ise sağanak nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Çökme sonucu oluşan çukura düşen bir kamyonet hasar gördü.

Öte yandan Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 138 personel ve 45 araçla kent genelinde çalışma yürüttü.

Ekipler, cadde ve sokaklarda biriken sulara ve vatandaşlardan gelen ihbarlara müdahale etti.

Kaynak: AA
OrtahisarTrabzonGüncelYaşamSon Dakika

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