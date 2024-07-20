Trabzon'da sağanak yağış yolları etkiledi

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Trabzon'da sağanak bazı yollarda hasara neden oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, gece başlayan sağanak aralıklarla sabaha kadar sürdü.

İlçelerden Araklı'nın Birlik, Arsin'in Atayurt ile Güneyce, Vakfıkebir'in Deregözü, Düzlük ve Soğuksu mahallelerinde yağışa bağlı heyelanlar meydana geldi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bu bölgelerde temizlik çalışmaları başlatıldı.

Ortahisar ilçesinin Çimenli Mahallesi'nde ise yağmur suyuyla kapanan dere yatağı açıldı, yağış nedeniyle kapanan yollarda yeniden ulaşım sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, olası olumsuzluklara müdahale için hazır bekletiliyor.