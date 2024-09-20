Trabzon\'da Sağanak Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiledi

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TRABZON'un Araklı ve Sürmene ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı. Şiddetli sağanak sonucu Araklı- Bayburt kara yolu trafiğe kapandı. Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonucu yol tek taraflı trafiğe açıldı.

Araklı ve Sürmene ilçelerinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Şiddetli sağanak nedeniyle Araklı-Bayburt kara yolu ulaşıma kapanırken, park halindeki araçlar suya gömüldü. Belediye ekipleri yollarda su tahliyesi ve temizlik için iş makineleriyle çalışma başlattı. Karayolları ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonrası Araklı- Bayburt kara yolu tek yönlü trafiğe açıldı. Bölgede aralıklarla devam eden yağışlarla ilgili vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda valilik uyarılarda bulunuldu.