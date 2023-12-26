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Trabzon'da CHP Ortahisar İlçe Başkanlığı, şehit 12 asker için mevlit okuttu - Son Dakika
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Trabzon'da CHP Ortahisar İlçe Başkanlığı, şehit 12 asker için mevlit okuttu

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerler için Trabzon'da Hatuncuk Hatun Camisi'nde mevlit programı düzenlendi. CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, Ortahisar Belediye Başkan adayı Ahmet Kaya, parti yöneticileri, üyeleri ve vatandaşlar programda yer aldı. Mevlit ve ilahilerin okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

Trabzon\'da CHP Ortahisar İlçe Başkanlığı, şehit 12 asker için mevlit okuttu
26.12.2023 - 16:19,
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Trabzon'da CHP Ortahisar İlçe Başkanlığı, şehit 12 asker için mevlit okuttu.

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerler için Hatuncuk Hatun Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.

Programa CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, Ortahisar Belediye Başkan adayı Ahmet Kaya, parti yöneticileri, üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Mevlit ve ilahilerin okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

Kaynak: AA
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