Trabzon'da Sel Uyarısı: Vatandaşlar Dikkat! - Son Dakika
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Trabzon'da Sel Uyarısı: Vatandaşlar Dikkat!

Trabzon\'da Sel Uyarısı: Vatandaşlar Dikkat!

Vali Yıldırım, yağışların salıya kadar süreceğini belirterek, derelere yakın yerlerde bulunulmamasını istedi.

21.09.2024 17:18
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Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, il genelinde yağışın salı gününe kadar devam edeceğini, dün kaldırılan sarı kodlu yağış uyarısının tekrar verildiğini belirterek, "Vatandaşlarımız derelere yakın yerlerde lütfen bulunmasınlar." dedi.

Yıldırım, d?????ün akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından taşkın ve heyelan meydana gelen Sürmene ilçesinde incelemelerde bulundu, temizlik ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Yıldırım, gazetecilere, dünden bu tarafa devletin bütün kurum, personel ve araç gereçleriyle vatandaşın işini kolaylaştırmak, hayatını rahatlatmak için uğraştıklarını söyledi.

Selin hasara yol açtığı 4 ilçede çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Yıldırım, özellikle Yanbolu vadisindeki Santa Harabeleri'ne giden yol üzerinde yan derelerden gelen epeyce rüsubat olduğunu ifade etti.

Yıldırım, rüsubatın temizlenmesine gayret edildiğini anlatarak, "Arkadaşlarımız 03.30'a kadar çalıştılar. Sabaha doğru oradan ayrıldılar yolu açtıktan sonra. Şimdi yine çalışmalar devam ediyor. Bugün sabahtan itibaren yeniden başladık ve oradaki hasarı gidermeye gayret ediyoruz. Bir taraftan da teknik ekiplerimiz selin, yağışın vermiş olduğu hasarı da tespit etmeye gayret ediyorlar." diye konuştu.

Bazı yerlerde altyapı hasarları olduğunu belirten Yıldırım, "Şükrettiğimiz şu, cana ve mala herhangi bir şey gelmedi diye dua ediyoruz. Ancak burada Sürmene'de bildiğiniz gibi bir vatandaşımıza dün akşamdan beri ulaşamıyoruz. İnşallah ulaşırız diye ümit ediyoruz. Şu ana kadar herhangi bir başka kayıp ihbarı bize gelmedi." ifadelerini kullandı.

Vali Yıldırım, yolların genel anlamda ulaşıma açık ancak yan derelerin taşması sonucu rüsubat dolayısıyla kapalı mahalle yolları olduğunu anlattı.

Bütün ekiplerin sahada olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Devletimiz bütün imkanlarıyla burada. Hatta bize bakanlığımızdan, ilgili kurumlarımız, sayın bakanlarımız, 'Bir şeye ihtiyacınız var mı? Hemen gönderelim' diye söylüyorlar. Elimizdeki malzeme, ekipman şu anda yetiyor arkadaşlarımızın bana vermiş oldukları bilgiye göre, onlarla çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra da devam edeceğiz. Öncelikle hasarı kaldıralım, ondan sonra da neler yapabileceğimizi ve buna bir daha sebebiyet vermeyecek tedbiri nasıl alabileceğimizi hep birlikte düşüneceğiz." dedi.

Kriz merkezinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"İhbarları, hepsini değerlendiriyoruz. Buna dair herhangi bir sıkıntımız yok. Araklı'da sadece hastanemizin trafo merkezinde elektrik kesilmesi meydana geldiği için oranın temizlenmesi ve elektriğin tekrar verilebilmesi çalışmaları yapılıyor. O zamana kadar da hastanede 32 hastamız vardı. Değişik durumları var tabii her birinin, onları riske atmamak için dün akşam onların tahliyesini yaptık, başka hastanelerimizi aldık. Onlarda da herhangi bir sorun yok, onu özellikle bildirelim."

Yıldırım, yağışın devam edeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yağışlar salıya kadar devam edecek deniliyor, sarı uyarı tekrar verildi bugün. Dün akşam kaldırılmıştı ama bugün tekrar verildi. Vatandaşlarımız derelere yakın yerlerde lütfen bulunmasınlar. Evleri eğer dere kenarlarındaysa biz onları misafir edebiliriz. Lütfen bize haber versinler. Kendilerini oradan tahliye edebiliriz. Risk altında olmasınlar. Hep birlikte üzülmeyelim. Hep birlikte inşallah bunun üstesinden geleceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da Sel Uyarısı: Vatandaşlar Dikkat! - Son Dakika

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