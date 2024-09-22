Trabzon'da Selden Kayıp Cesedi Bulundu

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TRABZON 'DA SEL SONRASI KARADENİZ RENK DEĞİŞTİRDİ; KAYIP KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI (3)

SELDE KAYIP KİŞİNİN DENİZDE CESEDİ BULUNDU

Trabzon'un Pelitli Mahallesi'nde sahilde gezinen vatandaşlar denizde hareketsiz yatan bir kişiyi fark edip, durumu polise bildirildi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan ceset otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan incelemelerde cesedin, 2 gün önce Sürmene'de meydana gelen selde kaybolan işitme engelli Ali Kemal Demir'e (65) ait olabileceği ihtimali üzerine Demir'in ailesine haber verildi. Adli Tıp Kurumu'na gelen aile fertleri, cesedin, kayıp Ali Kemal Demir olduğunu teşhis etti. Kaybolduğu ilçeye yaklaşık 35 kilometre mesafede bulunan Demir'in cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanması sonrası ailesine teslim edilecek.

Yaşanan gelişme sonrası Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Sürmene'ye gelerek Demir ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Vali Yıldırım, kentte selin vurduğu doğu ilçelerinde sürdürülen çalışmalar hakkında da yetkililerden bilgi aldı.