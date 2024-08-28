Trabzon'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, baba ile oğlu gözaltına alındı - Son Dakika
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Trabzon'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, baba ile oğlu gözaltına alındı

Trabzon\'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, baba ile oğlu gözaltına alındı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Ali Kemal Ş. ile Yaşar B. ve oğlu Yunus Emre B. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Yaşar B, tabancayla Ali Kemal Ş'ye ateş etti ve Ali Kemal Ş. yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri baba ve oğlu gözaltına aldı.

28.08.2024 16:18
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Trabzon'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, baba ile oğlu gözaltına alındı.

Ortahisar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde Ali Kemal Ş. ile aralarında husumet bulunan Yaşar B. ve oğlu Yunus Emre B. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yaşar B, üzerindeki tabancayla Ali Kemal Ş'ye ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bacağına kurşun isabet etmesi sonucu yaralanan Ali Kemal Ş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis, zanlı Yaşar B. ile kavgada Ali Kemal Ş'nin otomobiline demir sopayla zarar veren oğlu Yunus Emre B'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Ortahisar, trabzon, 3-sayfa, Baba, Olaylar, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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