Trabzon'da Telefon Dolandırıcılığı Operasyonu

Trabzon'da düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, kendilerini banka görevlisi olarak tanıttıkları kişileri dolandıran şebekeye yönelik operasyon düzenlendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarında 50 milyon liralık para hareketi tespit edildi.

Şüphelilerin çağrı merkezi olarak kullandığı adresin de aralarında bulunduğu 8 ayrı adrese??????? eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde çok sayıda dijital materyal, SIM kart, farklı kimlik belgeleri, ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.