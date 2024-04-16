Trabzon'un Ortahisar ilçesinde tır, yolcu otobüsü ve kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Karadeniz Sahil Yolu'nun Üniversite Mahallesi mevkisinde, sürücüleri öğrenilemeyen GT 600 TR plakalı tır, 61 AH 754 plakalı yolcu otobüsü ile 61 AFH 775 plakalı kamyonet çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otobüste bulunan bir kişi hafif yaralandı.
Öte yandan kaza nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Trabzon- Rize istikametinde ulaşımda aksamalar yaşandı.
Son Dakika › Güncel › Trabzon'da tır, otobüs ve kamyonetin karıştığı kaza: 1 yaralı - Son Dakika
Denizli'de 60 yaşındaki adam ofis aynı zamanda ofis olarak da kullandığı evinde ölü bulundu. Mehmet Fikrettin Koyuncu'nun yakınları polis eşliğinde evine girdiğinde yaşlı adamı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Koyuncu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın kesin ölüm sebebi otopsi sonucunda belirlenecek.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Corendon Alanyaspor'u ziyaret etti. Montella, antrenman öncesinde kulüp başkanı ve teknik direktörle bir araya gelerek sohbet etti. Ziyaretin ardından futbolcularla bir araya gelen Montella, başarı diledi.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte 626 yatırım projesi için toplam 98 milyar 971 milyon 148 bin 240 lira bütçe ayrıldığını bildirdi. Çiftçi, yapılan toplantıda kurum müdürlerine yatırımlar hakkında bilgi verdi ve projelerin gerçekleşme oranını açıkladı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi spiralle odun keserken iki ayağını ve elini kesti. Olayın meydana geldiği evde kanlar içinde kalan genç, ailesinin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Batman'da Sason Çayı'na uçarak 400 metre sürüklendikten sonra kayalıkların üzerinde asılı kalan hafif ticari araçta mahsur kalan 2 kişi yoğun çalışmaların ardından kurtarıldı.
İstanbul Büyükçekmece'de seyir halinde olan otomobil, kontrolden çıkarak göle düştü. Sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde AFAD, itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Aracın içinde başka biri olma ihtimali üzerine arama çalışmaları devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?