Trabzon'da trafik kazasında yaralanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Trabzon'da trafik kazasında yaralanan kişi hayatını kaybetti

Trabzon\'da trafik kazasında yaralanan kişi hayatını kaybetti

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Murat Kazancı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazada bir kişi daha hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Murat Kazancı'nın cenazesi Yomra ilçesinde defnedilecek.

28.02.2024 09:55  Güncelleme: 09:59
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Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde üç gün önce meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Gülbaharhatun Caddesi'nde K.M.B. yönetimindeki 34 MIA 88 plakalı otomobil ile Ö.C.A. idaresindeki 61 AGG 070 plakalı otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Murat Kazancı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Murat Kazancı'nın cenazesinin, Yomra ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.

Ahmet Onur Koçal'ın da vefat ettiği kazada, 4 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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