Trabzon'da Uyuşturucu Kullanımı Sonucu Ölüm: 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Trabzon'da Uyuşturucu Kullanımı Sonucu Ölüm: 3 Şüpheli Yakalandı

Trabzon'un Yomra ilçesinde bir kişinin uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetmesi üzerine başlatılan soruşturmada 3 şüpheli yakalandı. Olayda hayatını kaybeden kişinin yanı sıra diğer gençlerden birinin hayati tehlikesi devam ederken, diğerleri taburcu edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ele geçirildi. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

12.06.2024 20:59
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Trabzon'un Yomra ilçesinde 1 kişinin uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaşması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği iddiası üzerine başlatılan soruşturmada 3 şüpheli yakalandı.

İlçeye bağlı Sancak Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir evde C.Ç (27), E.A (29), B.D (23) ve E.K'nin (28) iddiaya göre uyuşturucu madde kullandıktan bir süre sonra fenalaşmaları üzerine 112'ye ihbarda bulunuldu.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan gençlerden C.Ç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gençlerden E.A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği, B.D ve E.K'nın ise tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, gençlerin uyuşturucu maddeyi temin ettikleri M.A (22), M.K. (42) ve E.A (30) gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 7.86 gram skunk esrar ve 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan hastaneden taburcu edilen B.D ve E.K hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Trabzon, Yomra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da Uyuşturucu Kullanımı Sonucu Ölüm: 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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