Trabzon'da Uyuşturucu Kullanımı Sonucu Ölüm: 3 Şüpheli Yakalandı

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Trabzon'un Yomra ilçesinde 1 kişinin uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaşması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği iddiası üzerine başlatılan soruşturmada 3 şüpheli yakalandı.

İlçeye bağlı Sancak Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir evde C.Ç (27), E.A (29), B.D (23) ve E.K'nin (28) iddiaya göre uyuşturucu madde kullandıktan bir süre sonra fenalaşmaları üzerine 112'ye ihbarda bulunuldu.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan gençlerden C.Ç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gençlerden E.A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği, B.D ve E.K'nın ise tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, gençlerin uyuşturucu maddeyi temin ettikleri M.A (22), M.K. (42) ve E.A (30) gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 7.86 gram skunk esrar ve 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan hastaneden taburcu edilen B.D ve E.K hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan soruşturma başlatıldı.