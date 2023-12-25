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Trabzon'da uyuşturucu kullanırken görüntülerini paylaşan kişi ile uyuşturucu temin eden şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Trabzon'da uyuşturucu kullanırken görüntülerini paylaşan kişi ile uyuşturucu temin eden şüpheli gözaltına alındı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan bir kişi, sosyal medyada uyuşturucu kullanırken paylaşımda bulundu. Bu durum üzerine başlatılan soruşturma sonucunda, kişinin evinde yapılan aramada uyuşturucu ve kullanım düzenekleri ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucuyu temin eden şüpheli de gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Trabzon\'da uyuşturucu kullanırken görüntülerini paylaşan kişi ile uyuşturucu temin eden şüpheli gözaltına alındı
25.12.2023 - 10:31,
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Trabzon'da sosyal medyada uyuşturucu kullanırken görüntülerini paylaşan kişi ile uyuşturucuyu temin eden şüpheli gözaltına alındı.

Ortahisar ilçesine bağlı Boztepe Mahallesi'nde yaşayan Y.B'nin, sosyal medyada uyuşturucu kullanırken paylaşımda bulunduğu bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Y.B'nin evinde arama yapan polis, 27,32 gram bonzai, 1,68 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde kullanmaya yarayan 3 düzenek ele geçirdi.

Şüphelinin irtibatlı olduğu belirlenen U.Ş. uyuşturucu madde ticareti yapma, Y.B. ise uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını özendirme suçundan gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Trabzon'da uyuşturucu kullanırken görüntülerini paylaşan kişi ile uyuşturucu temin eden şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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