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Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi hakkında işlem başlatıldı - Son Dakika
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Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi hakkında işlem başlatıldı

Trabzon'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından sokak operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 56,68 gram metamfetamin, 48 sentetik ecza ve bir miktar kubar esrar ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda yakalanan 4 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Trabzon\'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi hakkında işlem başlatıldı
19.12.2023 - 11:53,
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Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi hakkında işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında sokak operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda 56,68 gram metamfetamin, 48 sentetik ecza ile bir miktar kubar esrar ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 4 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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