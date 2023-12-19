Trabzon\'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi hakkında işlem başlatıldı

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi hakkında işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında sokak operasyonları düzenlendi.
Operasyonlarda 56,68 gram metamfetamin, 48 sentetik ecza ile bir miktar kubar esrar ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 4 kişi hakkında işlem başlatıldı.
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