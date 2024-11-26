Trabzon\'da Yoğun Kar Nedeniyle Mahsur Kalan Baba-Oğul Kurtarıldı

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TRABZON'un Maçka ilçesine bağlı 2 bin 200 rakımlı Lapaza Yaylası'nda yoğun kar nedeniyle 1200 koyunuyla mahsur kalan Nurettin ve oğlu Sabri Bekar, ekiplerin 6 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

İlçeye bağlı, denizden 2 bin 200 metre yükseklikteki Lapaza Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Nurettin Bekar ve oğlu Sabri Bekar, ani bastıran yoğun kar yağışı nedeniyle 1200 koyun ve 7 köpeğiyle birlikte mahsur kaldı. Cep telefonunun çekmediği ve kar kalınlığının 1 metreyi aştığı yaylada çaresiz kalan baba-oğul, telefonun sinyal aldığı bir tepeye güçlükle ulaşarak durumu muhtar Selahattin Büyükkara'ya bildirdi. Muhtarın bilgi vermesi üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 6 saat süren yol açma çalışması sonucunda mahsur kalan baba-oğula gece yarısı ulaştı. Baba, oğlu ve küçükbaş sürüsü yayladan alınarak güvenli bölgeye götürüldü.

Ekiplere teşekkür eden Sabri Bekar, "Zor anımızda imdadımıza yetiştiler. Eğer geç kalınsaydı koyunlarımız telef olabilirdi" dedi.