Trabzon'daki İmam Hatipliler Kurultayı'nda düzenlenen şöhretler maçı penaltılarla bitti - Son Dakika
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Trabzon'daki İmam Hatipliler Kurultayı'nda düzenlenen şöhretler maçı penaltılarla bitti

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ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin 23. Kurultayı kapsamında Trabzon'da düzenlenen şöhretler maçında, Trabzonspor'un efsane oyuncuları ile il protokolü karşılaştı. Penaltılara giden mücadele beraberlikle sonuçlandı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin 23. İmam Hatipliler Kurultayı kapsamında "Şöhretler maçı" düzenlendi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 23. İmam Hatipliler Kurultayı kapsamında, KTÜ futbol sahasında Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ÖNDER ve Öncü Spor Kulübü işbirliğiyle gerçekleştirilen şöhretler maçında Trabzonspor'un efsane oyuncuları ile il protokolü karşılaştı.

Türkiye'nin 81 ilinden imam hatip derneklerinin temsilcileri, eğitimciler, mezunlar, öğrenciler ve gönüllülerin katıldığı kurultay sonunda düzenlenen şöhretler maçında, Trabzon Valisi Tahir Şahin, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, efsane futbolcular Hami Mandıralı, Tanju Çolak, Mehmet Yılmaz ve Ali Kemal Denizci, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, ÖNDER üyeleri ve diğer protokol üyeleri forma giydi.

Kıyasıya geçen mücadele sonucunda penaltılara gidilen maç beraberlikle sonuçlandı.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'daki İmam Hatipliler Kurultayı'nda düzenlenen şöhretler maçı penaltılarla bitti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'daki İmam Hatipliler Kurultayı'nda düzenlenen şöhretler maçı penaltılarla bitti - Son Dakika
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