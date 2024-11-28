Trabzon'daki Uçak Kazası Davası Süreç Devam Ediyor - Son Dakika
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Trabzon'daki Uçak Kazası Davası Süreç Devam Ediyor

Trabzon Havalimanı'nda 2018'deki uçak kazasının pilotları yargılanmaya devam ediyor.

28.11.2024 13:20
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Trabzon Havalimanı'nda 6 yıl önce pistten çıkarak denize metreler kala durabilen Ankara-Trabzon uçağının pilotlarının yargılanmasına devam edildi.

Trabzon 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Trabzon Havalimanı'nda 13 Ocak 2018'de yolcu uçağının pistten çıkarak denize metreler kala durabildiği kaza sonucu hakkında "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuksuz yargılanan birinci pilot Ender Bayraktar ve ikinci pilot İrfan Yavuz'un avukatları, İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Yolculardan F.Y. ve O.Ç'nin avukatları da duruşma salonunda yer aldı.

İkinci pilot İrfan Yavuz'un avukatı Hasan Özköse, beyanında bir önceki celsede tüm müştekilerin şikayetlerinden feragat ettiklerine dair noter huzurunda alınan feragatnamelerin dosyaya sunulduğunu hatırlatarak, müvekkilinin beraatini talep etti.

Birinci pilot Ender Bayraktar'ın avukatı Deniz Sağıroğlu da müvekkilinin beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, her iki sanığın da taksirle yaralama suçunun birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması dolayısıyla 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmalarını, belli bir meslek veya sanatın ya da trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla işlenen taksirli suçtan mahkumiyet halinde 3 aydan az ve 3 yıldan fazla olmamak üzere bu meslek veya sanatın icrasının yasaklanması ya da sürücü belgelerinin geri alınmasına karar verilmesini talep etti.

Mütalaada ayrıca, önceki duruşmada şikayetinden vazgeçen müştekilerden S.G. yönünden ise davanın düşmesine karar verilmesi istendi.

Sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talep etti.

Müştekilerden O.Ç'nin avukatı, mütalaaya katılmadıklarını ve şikayetlerinin devam ettiğini belirterek sanıkların cezalandırılmasını istedi, F.Y'nin avukatı ise mütalaaya katıldıklarını beyan etti.

Mahkeme başkanı, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon'daki Uçak Kazası Davası Süreç Devam Ediyor - Son Dakika

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