Trabzon'daki Yürüyüş Yolu Heyelanla Zarar Gördü - Son Dakika
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Trabzon'daki Yürüyüş Yolu Heyelanla Zarar Gördü

Trabzon'un Tonya ilçesindeki Türkiye'nin ilk doğal ahşap yürüyüş yolu, kar yağışının ardından meydana gelen heyelandan zarar gördü. Yürüyüş yolunun 200. metresinde başlayan toprak kayması, 60 metrelik kısmı tahrip etti. Yetkililer, gerekli güvenlik önlemlerini alarak onarım çalışmalarına başlayacak.

09.03.2025 18:40
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Türkiye'de eşi benzeri olmayan yürüyüş yolunda heyelan

TRABZON - Türkiye'de eşi benzeri olmayan bin 800 metre uzunluğundaki Canik Şelalesi'ne giden yürüyüş yolu heyelandan zarar gördü.

Trabzon'un Tonya ilçesinde yapımı geçtiğimiz yıllarda tamamlanan ve Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan Canik Şelalesi yürüyüş yolunda heyelan meydana geldi. Bölgede etkili olan kar yağışının ardından aşırı sıcaklar sonrasında eriyen kar ile beraber yürüyüş yolunun 200. metresinden itibaren başlayan toprak kayması 60 metrelik yürüyüş yolunu tahrip etti.

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel yaptığı açıklamada, "Belediye olarak yürüyüş yolu güzergahındaki yamaçtan eriyen kar sularının düşmesi sonucu meydana gelen heyelan sonrası gerekli yerlere müracaatımızı yaptık. Kayan bölge civarında bir mesken bulunuyor. AFAD tarafından yapılan incelemede evin tehlikeli bir durum oluşturmadığı bilgisini aldık. Gerekli güvenlik önlemlerimizi aldık. Yarın itibarıyla çalışmalarımıza başlayacağız" dedi.

Fol Deresi üzerindeki Canik Şelalesi'ne ulaşmak için projesi hazırlanarak hayata geçirilen Türkiye'nin ilk ve tek doğal ahşap yürüyüş yolu olma özelliğini taşıyan yürüyüş yolu için hiçbir kazı çalışması yapılmadı. İş makinesi sokulmadan, derenin etrafı duvarla örülmeden, ağaç kesilmeden, taşların yeri bile değiştirilmeden yapılan yürüyüş yolunun zemini doğaya uygun ahşap ile döşendi.

Kaynak: İHA

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