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Trabzon'da turizm sektörünün paydaşlarını bir araya getirerek sektörün sürdürülebilirliğini, hizmet kalitesini ve pazarlama stratejilerini iyileştirme amaçlayan "Trabzon'dan Dünyaya Turizm Zirvesi" başladı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğince (MÜSİAD) kentteki bir otelde düzenlenen programda konuşan MÜSİAD Turizm Sektör Kurulu Başkanı Murat Kundak, zirvenin akılda kalıcı ve sonuca dönük çalışma olmasını, bir çıktısı olmasını ve çıktı üzerinden hareket planı oluşturulmasını istediklerini söyledi.

Kundak, MÜSİAD Turizm Sektör Kurulu olarak Türkiye'nin farklı illerinde buna benzer çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "Belli destinasyon çalışmaları yaptık. Bunlara bir yol haritası çıkarttık. Çıkan yol haritalarının da sonrasında takibini gerçekleştirdik. Bunda başarılı illerimiz oldu. Süreçte halen takibe devam etme ihtiyacı olan illerimiz var. Onları da takip ediyoruz." dedi.

Trabzon'un potansiyel olarak güçlü bir noktada bulunduğunu vurgulayan Kundak, şunları kaydetti:

"Dişiyle tırnağıyla kendi kendine bir turizm noktası haline getirdi Trabzon kendisini. Bu çok önemliydi. Şu an ikinci aşamaya geçmesi gerekiyor. İkinci aşama nedir? Bütün bölgeyi içine alan turizm destinasyon özel bölgesi haline gelmesi gerekiyor. Şu anda bölgeyi de içine alan bir hinterlanda sahip olması ve buna dönük stratejiler geliştirmesi gerekiyor. Bunun da ortak aklın ürünü olması için en önemli siz değerli meslektaşlarımızın görüşleri bizler için çok önemli. Ne kadar fazla insanla istişare edersek, ne kadar insanla danışırsak doğruya daha hızlı ulaşırız kanaatindeyiz. Bu sebeple bu çalıştayı çok önemsiyoruz. Çalıştayın çıktılarını önemsiyoruz. Buradaki çıktıları da inşallah tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya manifesto şeklinde ilan edeceğiz."

MÜSİAD Trabzon Şube Başkanı Mesut İskenderoğlu ise temel düşüncelerinin Trabzon ve Karadeniz Bölgesi'ndeki şehirleri turizm alanında bir adım daha ileriye götürmek olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Öncelikle bölgede turizm konusunda akla gelen noktaların yerel yöneticileriyle işletme sahipleriyle sivil toplum kuruluşlarıyla istişareler yaptık. Daha sonrasında bu konuda gerçekten bir şeyler yapılmasına ihtiyaç olduğu kanaatine vardık. Bizden önce yapılan çalışmaları ve çalıştayları değerlendirdik. 'Bunun üzerine neler yapabiliriz?' diye düşündük. Çünkü MÜSİAD 14 bini aşkın üyesiyle dünyanın pek çok noktasında şube ve temsilcilikleriyle büyük bir güç, büyük bir sivil toplum örgütü. 'Bu enerjiyi Trabzon'a getirerek buradaki turizmin gelişmesine katkı sunabilir miyiz?' diye düşündük."

Programı hazırlarken daha fazla katılımcıyla beraber olmayı hedeflediklerini vurgulayan İskenderoğlu, "Diyalog kurduğumuz bütün sivil toplum örgütleri, üniversitelerimiz, dernekler veya işletme sahipleri bu konuya çok sıcak baktılar. Birçok toplantılar yaptık ve beraber bir program yapalım istedik. Çünkü şehir hepimizin şehri, ülke hepimizin ülkesi. Bu şehir gelişirse bölge gelişirse Türkiye kalkınırsa sadece bu ülkedeki insanlara değil dünyadaki insanlara da katkı sunabileceğimiz düşüncesi oluştu ve bugünlere kadar geldi." diye konuştu.

Turizm sektör temsilcilerinin katılımıyla 2 gün sürecek "Trabzon'dan Dünyaya Turizm Zirvesi"nde Turizm Sürdürülebilirliği ve Çevresel Duyarlılık, Hizmet Kalitesi ve İstihdam, Tanıtım ve Pazarlama ile Turizm Gelirleri ve çeşitliliğin artırılması gibi konu başlıkları görüşülecek.