Trabzon'dan Tiflis'e doğrudan uçuş seferleri başlıyor - Son Dakika
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Trabzon'dan Tiflis'e doğrudan uçuş seferleri başlıyor

Trabzon\'dan Tiflis\'e doğrudan uçuş seferleri başlıyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'dan Tiflis'e doğrudan uçuş seferlerinin başlayacağını açıkladı. Genç, turizmin şehrin gelişen trendi olduğunu vurgulayarak, Trabzon'un turizm potansiyelini artırmak için çalışmaların devam edeceğini belirtti. Ayrıca, sağlık turizmi amacıyla Gürcistan ile doğrudan uçuşlar başlatılacağı da duyuruldu.

09.08.2024 14:11
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'dan Tiflis'e doğrudan uçuş seferlerinin başlayacağını açıkladı.

Genç, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, turizmin şehrin gelişen trendi olduğunu ifade etti.

Trabzon'un turizm noktasında herkese hitap edebilecek güzellikler barındırığını vurgulayan Genç, "Özellikle son yıllarda farklı ülkelerden şehrimize gelen turistleri en iyi bir şekilde ağırlayabilmek ve günün sonunda şehre ekonomik girdi manasında Trabzon'un ekonomisine katkı sağlayabilmek adına önemli bir gayreti bugün kadar ortaya koyduk. Bundan sonra da aynı anlayışla devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Trabzon'da turizmi 12 aya yayan bir anlayışı ortaya koymak istediklerinin altını çizen Genç, "Yeni dönemde bir taraftan çalışmalarını sürdürdüğümüz Çakırgöl Kayak Turizm Merkezinin hayata geçirmek için artık fiili adımların başlangıcını yaptık. Şehrimizde 12 ay boyunca turizm olması çok kıymetli. Trabzon zaten ülkemizin önemli bir turizm merkezi. Sağlık konusunda da son yıllarda önemli adımlar atıldı. Özel hastanelerimizin devreye girmesi bu konudaki önemimizi daha da çok arttırdı." ifadelerini kullandı.

Batum'dan Trabzon'a yaklaşık 41 bin 738 kişi sağlık turizmi için geldi

Trabzon'un sağlık turizmi potansiyelini artırmak amacıyla Gürcistan ile doğrudan uçuşlar başlatacaklarını ifade eden Genç, "Geçtiğimiz yıl sadece Batum'dan 41 bin 738 kişi Trabzon'u sağlık turizmi amacıyla ziyaret etti. Bu işi Tiflis boyutuyla beraber daha çok geliştirme konusunda istişare toplantısı yaptık." dedi.

"Tiflis'ten Trabzon'a doğrudan uçuş seferleri başlayacak"

Genç, "Tiflis'le beraber Gürcistan'ın tamamına yayılabilecek bir anlayışı ortaya koyalım istedik. Bu süreci Tiflis'ten artık Trabzon'a doğrudan uçuş yapılabilecek bir aşamaya getirdik. Artık Tiflis'ten Trabzon'a doğrudan uçuş seferlerimiz başlayacak. Bu Trabzon'u sağlık turizmi noktasında da daha güçlendirmiş olacak." diye konuştu.

Tiflis'ten Trabzon'a doğrudan uçuşların haftada 2 sefer çarşamba ve pazar olarak planlandığını aktaran Genç, "Bizim arzumuz ağustos ayı bitmeden ama bu işin acente ve oradaki karşılık kurumlarla diyalog, protokol disiplinleri yürütülüyor. En geç eylül ayında yürürlüğe gireceğini ifade edebiliriz. Şu anda ilk uçuş tarihi belirlenmedi." dedi.

Genç, Tiflis'ten Trabzon'a doğrudan uçuşla Trabzon'un sağlık merkezi olma vizyonunun daha da güçleneceğini vurgulayarak, 100 koltuk garantisi verdiklerini ve paydaşlarla birlikte protokolle imza altına aldıklarını sözlerine ekledi.

Toplantıya, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, Doğu Karadeniz İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, turizm dernekleri, alışveriş merkezleri temsilcileri, kamu ve özel hastaneler ile turizm acentelerinin temsilcileri yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon'dan Tiflis'e doğrudan uçuş seferleri başlıyor - Son Dakika

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