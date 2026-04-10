Trabzon Emniyet Müdürü Loğoğlu'ndan Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü mesajı

Trabzon Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Loğoğlu, mesajında, mazisi şan ve şerefle dolu teşkilatın, sürekli kendini geliştirerek sahip olduğu araç, gereç, fiziki imkanlar, ileri teknolojiye dayalı kabiliyetler ve eğitimli personeliyle 181 yıldır aziz millete hizmet etmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

Devletin bekası, milletin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadeleyi hukukun üstünlüğüne, demokratik değerlere ve insan haklarına bağlılık çerçevesinde, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan, gece gündüz demeden kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Loğoğlu, "Bu kutsal görevi ifade ederken disiplin, özveri, birlik ve beraberlik içerisinde hareket eden teşkilatımız, vatandaşlarımızla kurduğu güvene dayalı ilişkilerle gücünü her geçen gün daha da artırmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Loğoğlu, şunları kaydetti:

"Bu duygu ve düşüncelerle vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ederken, çok kıymetli şehit ve gazilerimize, emektar teşkilat mensuplarımıza, görevini büyük bir cesaret, fedakarlık ve sorumluluk bilinciyle yerine getiren kıymetli meslektaşlarıma ve değerli ailelerine şükranlarımı sunuyorum. Şan, şeref ve sadakatle dolu 181 yıllık mazisiyle, aziz milletimizin huzur mührü olan Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."