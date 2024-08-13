Trabzon Hafif Raylı Sistem Projesi yapım iş ve işlemleri onaylandı - Son Dakika
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Trabzon Hafif Raylı Sistem Projesi yapım iş ve işlemleri onaylandı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Hafif Raylı Sistem Projesi yapım iş ve işlemlerinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca onaylandığını bildirdi. Genç, projenin Trabzon'un modernleşme yolunda atacağı en büyük adımlardan biri olduğunu belirtti. Projeyle ilgili hazırlıklar tamamlandıktan sonra ihale sürecine geçileceği ve önümüzdeki yaz sonunda birinci etabın başlayacağı hedeflendiğini ifade etti.

13.08.2024 17:27
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Hafif Raylı Sistem Projesi yapım iş ve işlemlerinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca onaylandığını bildirdi.

Genç, yaptığı yazılı açıklamada, göreve geldiği günden itibaren öncelikli projelerinin hafif raylı sistem olduğuna işaret etti.

Projenin yapım iş ve işlemlerinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca dün onaylandığını ifade eden Genç, hafif raylı sistemin, Trabzon'un modernleşme yolunda atacağı en büyük adımlardan biri olacağını aktardı.

Genç, projeyle ilgili sonraki sürece ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Hazırlıkları tamamlanmış olan Hafif Raylı Sistem Güzergah Etüdü ve Uygulama Projeleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü marifetiyle ihale edilecek. İhale sürecinin de kısa sürede tamamlanması için takibimiz sürecek. Uygulama projeleri, tüm hafif raylı sistem güzergahı için yani Akçaabat'tan Arsin'e kadar gerçekleştirilecek. Önümüzdeki yaz sonu itibarıyla birinci etabın kazma vurulacak aşamaya gelmesini hedefliyoruz."

Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığının onayıyla projede önemli bir aşama kaydedildiğini belirten Genç, projede desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, milletvekilleri ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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