Trabzon, İzmir ve Antalya'da Gençler Arası Medya ve İletişim Projesi Başlatılıyor - Son Dakika
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Trabzon, İzmir ve Antalya'da Gençler Arası Medya ve İletişim Projesi Başlatılıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Trabzon, İzmir ve Antalya'da Gençler Arası Medya ve İletişim Projesi'nin başlatılacağı açıklandı. Proje, gençlerin yeni medya ve dezenformasyon konularında farkındalık kazanmalarını sağlamayı hedefliyor.

29.08.2024 14:50
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Trabzon, İzmir ve Antalya'da Gençler Arası Medya ve İletişim Projesi (GAMİP) hayata geçiriliyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Trabzon Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, gençlerin yeni medya ve dezenformasyon farkındalığının artırılması amacıyla Trabzon, İzmir ve Antalya'da Gençler Arası Medya ve İletişim Projesi'nin (GAMİP) başlatılacağı bildirildi.

Trabzon Bölge Müdürlüğünün yürütücülüğünü yapacağı projenin, Türkiye'nin üç önemli şehrinde gençlerin yeni medya ve dezenformasyon konularında farkındalık kazanmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Proje ile gençlerin iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve demokratik katılımda aktif rol almalarının teşvik edilmesi hedefliyor. Erasmus+ Ana Eylem 1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Gençlik Katılımı kapsamında desteklenen proje, 13-30 yaş arasındaki gençler ile çalışan genç gazetecilere yönelik çeşitli faaliyetler düzenlenecek. Özellikle dezavantajlı gruplardan gelen gençlerin de dahil edileceği projede, yerel basın mensupları ve üniversite öğrencileri de hedef kitle arasında yer alıyor."

Açıklamada, proje çerçevesinde Trabzon, İzmir ve Antalya'da üç ayrı çalıştay gerçekleştirileceği aktarılarak, "Bu çalıştayların sonunda ise Trabzon'da bir ulusal zirve düzenlenecek. Katılımcılara ise medya okuryazarlığı ve dezenformasyonla mücadele konularında eğitim verilecek." ifadesine yer verildi.

Projenin beklenen sonuçları arasında gençlerin medya okuryazarlığı konusunda bilgi sahibi olmaları, sosyal medya kullanımında sorumluluk bilinci geliştirmeleri ve yerel ile ulusal düzeyde karar alıcılarla etkileşimde bulunmalarının yer aldığına işaret edilen açıklamada, "01 Ekim 2024 tarihinde başlayacak proje 30 Eylül 2025'te sona erecek. Proje, gençlerin medya okuryazarlığını artırmayı ve dezenformasyonla mücadelede bilinçlenmelerini sağlamayı amaçlıyor." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon, İzmir ve Antalya'da Gençler Arası Medya ve İletişim Projesi Başlatılıyor - Son Dakika

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