Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Ebeler Haftası\'nı kutladı

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Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Hasan Rıza Aydın, Ebeler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aydın, mesajında, ebelerin önemine değinerek, haftalarını kutladı.

Ebelerin, mesleklerinin kutsallığına inanarak gece gündüz demeden halka büyük bir özveri, sabır, gayret ve sevgiyle hizmet ettiğini belirten Aydın, "Ebelerimizin, Ebeler Haftası'nı kutlar, insan sağlığına verdikleri katkılarından dolayı şükranlarımı sunarım." ifadelerini kullandı.