Trabzon merkez ve 7 ilçede uyuşturucu operasyonunda 45 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Trabzon merkez ve 7 ilçede uyuşturucu operasyonunda 45 şüpheli gözaltına alındı

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Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 aydır sürdürülen takibin ardından Trabzon merkez ve 7 ilçede 47 şüpheliye ait adreslere eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 45 şüpheli gözaltına alındı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, 5 aydır devam eden fiziki ve teknik takip sonucu Trabzon merkez ve 7 ilçede 47 şüpheliye ait adreslere 325 personel, 5 özel harekat timi, 2 İHA ve 4 narkotik arama köpeğinin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 47 şüpheliden 45'i gözaltına alındı, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Yapılan aramalarda 154,46 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 2 bin 149 adet sentetik ecza, 939,98 gram kubar esrar, 484,71 gram skunk, 373,35 gram metamfetamin, 358,56 gram sıvı metamfetamin, 326,07 gram kokain maddesi, 312,18 gram sentetik uyuşturucu, 66 adet hint keneviri bitkisi, 5,2 gram toz esrar, 3 gram afyon sakızı, 2,74 gram tütün ile karışık esrar, 1,4 gram taş kokain, 18 uyuşturucu madde kullanmaya yarayan düzenek, 4 hassas terazi, 7 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 245 fişek, 200 gümrük kaçağı boş makaron ve makaron doldurmaya yarayan aparat ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Gözaltındaki 45 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

"Bu şehirde uyuşturucuya geçit yok"

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı. Paylaşımda, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu'nun operasyon öncesi ekiplere hitabına da yer verildi.

Loğoğlu, personeline yönelik "Kıymetli silah arkadaşlarım, Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Geleceğimizi ve genç nesillerimizi tehdit eden uyuşturucunun kökünü kazımak üzere sevdiğimiz bu şehre hep birlikte bir söz vermiştik, 'Bu şehirde uyuşturucuya geçit yok' Arkadaşlar hep birlikte gidelim uyuşturucunun belini kıralım ve geri dönelim inşallah. Gazamız mübarek, kılıcımız keskin, Allah yar ve yardımcımız olsun. Sizleri Allah'a emanet ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
Cumhuriyet BaşsavcılığıTrabzon Merkez3. SayfaTrabzonGüncelSon Dakika

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