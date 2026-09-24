Trabzon Ortahisar\'da çalışma sırasında heyelan oldu, toprak altındaki kişi aranıyor

Trabzon Ortahisar'da çalışma sırasında heyelan oldu, toprak altındaki kişi aranıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon Ortahisar'a bağlı Güney Mahallesi'nde bir evin etrafında yürütülen çalışma sırasında heyelan oldu. Bir kişi toprak altında kaldı; AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen heyelanda bir kişi toprak altında kaldı.
İlçeye bağlı Güney Mahallesi'ndeki bir evin etrafında çalışma yapıldığı sırada heyelan oldu.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
A.T'nin (50) toprak altında kaldığını belirleyen ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Kaynak: AA
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