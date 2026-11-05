Trabzon Ortahisar'da yangında dumandan etkilenen 4'ü çocuk 6 kişi hastanelik oldu

Trabzon Ortahisar'da yangında dumandan etkilenen 4'ü çocuk 6 kişi hastanelik olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 5 katlı apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangında dumandan etkilenen 4'ü çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 4'ü çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Pazarkapı Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 4'ü çocuk 6 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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