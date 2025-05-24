Trabzon Öykü Günleri, Kültür ve Sanatın Nefes Almasını Sağlıyor

(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 'Trabzon Öykü Günleri' etkinliğinde, "Ülke olarak çok zor ve sıkıntılı günlerden geçiyoruz, insanların yüzü gülmüyor. Kültür ve sanat etkinlikleri, nefes almamızı, soluklanmamızı, yaşama tutunmamızı sağlıyor, yaşama dair umutlarımızı artırıyor. O yüzden şartlar ne olursa olsun, bu tür etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Ortahisar Belediyesi öncülüğünde, Uluslararası Öykü Günleri Derneği ve Kıyı Dergisi'nin organizasyonunda "Trabzon Öykü Günleri" etkinliği düzenledndi. Etkinliğe Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyit Zorlu, Celal Akaç, Ernul Arslan ve Mustafa Özer İskender, Uluslararası Öykü Derneği Başkanı Süreyya Köle, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Nevzat Özer, Ortahisar Kent Konseyi Başkanı Önder Taşhan, CHP Trabzon İl Kadın Kolları Başkanı Zerrin Yavuz, Ortahisar Gazeteciler Cemiyeti Derneği Başkanı Hakkı Emiroğlu, Türkiye Emekliler Derneği Trabzon Şube Başkanı Burhan Bayraktar, birim müdürleri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Kuşatma altında belediyecilik yapmaya çalışıyoruz"

Başkan Ahmet Kaya, burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Ülke olarak çok sıkıntılı, zor günlerden geçiyoruz. Yerel yöneticiler olarak bu sıkıntılardan belki de en büyük payı alanlardanız. Böyle bir kuşatma altında belediyecilik yapmaya çalışıyoruz. Bu sadece bize özgü değil, belki Türkiye'nin her yerinde benzer durumlar yaşanıyor ama biz burada yaşadığımızı biliyoruz. ve inanın kültür ve sanata, edebiyata, şiire, müziğe dair bu tür etkinlikler bizim için de bir nefes alma, soluklanma, yaşama tutunma ve yaşama dair umutlarımızı artırmaya sebebiyet veriyor. Bu etkinlikler, hiç farkında olmadan bize, şehrimize o kadar çok şey katıyor ki. İnsanların yüzü gülmüyor. Bakıyorum, bu tür etkinliklerde insanların yüzü biraz gülüyor. O yüzden bu tür etkinlikleri, şartlar ne olursa olsun, bütün gücümüzle yapmaya devam edeceğiz. Trabzon bir kültür sanat kentidir, Trabzon'un böyle bir geçmişi var. Bu geçmişini bugüne taşıyıp gelecek nesillere aktarmak gibi de tarihi bir sorumluluğumuz var. Bu anlayışla görev yapmaya çalışıyoruz. Programımız, yarın ve ertesi gün de devam edecek, bir birinden güzel, keyifli sohbetlere tanık olacağız. Tüm halkımızı Trabzon Öykü Günleri programımıza davet ediyorum."

Trabzon Öykü Günleri, 24 ve 25 Mayıs'ta da öykü, tarih, edebiyat ve sanat alanlarında söyleşi ve sunumlarla devam edecek.