Trabzon Park'a Yeni Yol Bağlantısı

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Ümraniye Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla yürütülen proje ile Trabzon Park Millet Bahçesi'ne doğrudan Şile Otoyolu bağlantısı sağlanarak bölge trafiği rahatlatılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yapımı devam eden Trabzon Park Millet Bahçesi, bölge halkına ve ziyaretçilere doğayla iç içe bir alan sunmak üzere hazırlanıyor.

Ancak parkın Şile Otoyolu üzerinden doğrudan giriş-çıkış bağlantısı bulunmaması nedeniyle tüm erişim, yoğun trafiğin yaşandığı Tepeüstü mevkisinden sağlanıyor.

Yapımı tamamlandığında ziyaretçi sayısında büyük bir artış beklenen millet bahçesine yönelik mevcut ulaşım yollarının yetersiz kalabileceği öngörülüyor.

Bu kapsamda Ümraniye Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla hem Trabzon Park Millet Bahçesi'nin yol ihtiyacını karşılayacak hem de bölgedeki trafik yoğunluğunu azaltacak bir karayolu bağlantı kavşağının inşa edilmesi planlanıyor.

Proje sayesinde ziyaretçilerin parka erişimi kolaylaşacakken, çevre yoluna bağlanan alternatif bir ulaşım hattı da bölge trafiğine nefes aldıracak.