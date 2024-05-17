Trabzon Sağlık Turizmi Projesi kapsamında Tiflis'te iş görüşmeleri yapıldı - Son Dakika
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Trabzon Sağlık Turizmi Projesi kapsamında Tiflis'te iş görüşmeleri yapıldı

Trabzon Sağlık Turizmi Projesi kapsamında Tiflis\'te iş görüşmeleri yapıldı

Trabzon'daki sağlık turizmi yetki belgesi bulunan hastane ve sağlık kuruluşu yöneticileri ile acenteler, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te ikili iş görüşmesine katıldı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen organizasyonda, 200'e yakın iş görüşmesi gerçekleştirildi. TTSO Başkanı Erkut Çelebi, sürdürülebilir iş birliklerinin ilk adımını atmayı amaçladıklarını belirtti ve Trabzon'a karşı büyük bir ilgi olduğunu gözlemlediklerini aktardı. Ayrıca, TTSO Başkanı Çelebi ve Trabzon İl Sağlık Müdürü Usta, Türkiye Cumhuriyeti'nin Tiflis Büyükelçiliğini de ziyaret etti.

17.05.2024 13:27
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Trabzon'daki sağlık turizmi yetki belgesi bulunan hastane ve sağlık kuruluşu yöneticileri ile acenteler, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te ikili iş görüşmesine katıldı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TTSO) yapılan açıklamaya göre, Trabzon Sağlık Turizmi Projesi kapsamında sağlık hizmeti verilmesi önde gelen ülkeler arasında yer alan Gürcistan için bir organizasyon düzenlendiği belirtildi.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta'nın da yer aldığı heyetin, başkent Tiflis'te 200'e yakın iş görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi.

Görüşmelerle ilgili değerlendirmede bulunan TTSO Başkanı Çelebi, sürdürülebilir iş birliklerinin ilk adımını atmayı amaçladıklarını, Trabzon'a karşı büyük bir ilgi olduğunu gözlemlediklerini aktardı.

Çelebi ile Trabzon İl Sağlık Müdürü Usta'nın ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Tiflis Büyükelçiliğini de ziyaret ettiği de kaydedildi.

Kaynak: AA

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