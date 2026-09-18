Trabzon Şalpazarı\'nda dereye yuvarlanan araçta 3\'ü ağır 5 kişi yaralandı

TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde dereye yuvarlanan hafif ticari araçtaki 3'ü ağır, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında ilçenin Doğancı sapağı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 65 LE 474 plakalı hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, dereye yuvarlandı. Sığ olan derede ters dönen araçtaki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.