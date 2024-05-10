Şalpazarı'nda Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Şalpazarı'nda Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliği düzenlendi

Şalpazarı\'nda Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliği düzenlendi

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde, Kaymakam, Belediye Başkanı, Jandarma Komutanı ve Emniyet Amiri'nin katılımıyla Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliği düzenlendi. Etkinlikte öğrencilere trafik eğitimi verildi ve sürücülere uyarıcı bilgiler içeren broşürler dağıtıldı.

10.05.2024 17:34
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Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde, "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Şehit Alper Al Parkı'nda düzenlenen etkinliğe Kaymakam Semih Memiş, Belediye Başkanı Refik Kurukız, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Seher Serin, İlçe Emniyet Amiri Ahmet Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Türkmen, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Ayaz da katıldı.

Etkinlik kapsamında Şalpazarı Atatürk İlkokulu 1. sınıf öğrencilerine trafik polislerince uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Yaya geçidini güvenli şekilde kullanmayı öğrenen çocuklar, trafik polisleriyle birlikte sürücülere uyarıcı bilgilerin yer aldığı broşür dağıttı.

Kaynak: AA

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