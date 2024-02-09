Trabzon Şalpazarı'nda Telefon Dolandırıcılığına Karşı Uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trabzon Şalpazarı'nda Telefon Dolandırıcılığına Karşı Uyarı

Trabzon Şalpazarı\'nda Telefon Dolandırıcılığına Karşı Uyarı

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde polis ekipleri, vatandaşları telefon dolandırıcılığına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. İlçe Emniyet Amiri Ahmet Kılıç, ilçe merkezinde ve mahallelerde ev ev dolaşarak vatandaşları bilgilendirmeye çalıştıklarını belirtti. Ekipler ayrıca uyarıcı bilgilerin yer aldığı broşürler de dağıttı.

09.02.2024 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde polis ekipleri, vatandaşı telefon dolandırıcılığına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ekipler, ilçeye bağlı mahalleleri dolaşarak dolandırıcılık olaylarına karşı alabilecekleri tedbir hakkında bilgi verdi.

İlçe Emniyet Amiri Ahmet Kılıç, bir kişinin bile mağdur olmasını istemediklerini belirterek, ilçe merkezinde ve mahallelerde ev ev dolaşarak vatandaşları bilgilendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Ekipler, uyarıcı bilgilerin yer aldığı broşürler de dağıttı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Ahmet Kılıç, Şalpazarı, Trabzon, Dolandırıcılık, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon Şalpazarı'nda Telefon Dolandırıcılığına Karşı Uyarı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 18:55:49. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon Şalpazarı'nda Telefon Dolandırıcılığına Karşı Uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement