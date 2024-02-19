Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile İŞKUR, mesleki eğitim kursları açacak

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Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında başta geleceğin meslekleri olarak nitelendirilen meslekler olmak üzere sektörlerin eleman açığının giderilmesi için mesleki eğitim kursları açılmasına yönelik çalışma yapılacak.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, TTSO'da, Başkan Erkut Çelebi, İŞKUR İl Müdürü Servet Kaba ve kurum yetkililerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

Çelebi, sektörlerden kendilerine gelen eleman talepleriyle ilgili İŞKUR'la ortak çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Özellikle geleceğin meslekleri olarak nitelendirebileceğimiz mesleklerin yanı sıra sektörlerden gelen her türlü ara eleman açığıyla ilgili mesleki eğitim kursları düzenlemek konusunda İŞKUR'la ortak çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Amacımız büyük sıkıntı çekilen ara eleman açığının kapatılmasına katkıda bulunmaktır." ifadelerini kullandı.

İl Müdürü Servet Kaba da TTSO ile mesleki eğitim kursları açılması ve bu kursları bitirenlerin işe yerleştirilmeleri konusunda işbirliği yapmaktan memnuniyet duyacaklarını vurgulayarak, toptan ve perakende sektöründe 5 kişiden fazla istihdam sağlayan firmaların işbaşı eğitim programından faydalanmaya başlayabileceklerini kaydetti.