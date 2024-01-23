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Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, sağlık turizmi çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
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Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, sağlık turizmi çalışmalarına devam ediyor

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, sağlık turizmi çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, bölgedeki potansiyeli göstererek sağlık hizmeti ihtiyacı olan kişileri Trabzon'a çekmek için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Çelebi, Bakü'de gerçekleştirdikleri görüşmelerin olumlu geçtiğini ve taleplerin büyük olduğunu ifade etti. Ayrıca, Trabzon'a Bakü'den haftada 2 uçak seferi olduğunu ve bunu 4'e çıkarmayı planladıklarını söyledi. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, sağlık turizmi projeleriyle bölgenin turizm potansiyelini değerlendirmeyi hedefliyor.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, sağlık turizmi çalışmalarına devam ediyor
23.01.2024 - 14:05,  Güncelleme: 14:31
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Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, sağlık turizmi çalışmalarına ilişkin, "Buradaki potansiyeli bölge ülkelerine gösterip sağlık hizmeti ihtiyacı olan kişileri bölgemize çekmek için çalışmalar yapmaya başladık ve devam ediyoruz." dedi.

Çelebi, Trabzon Sağlık Turizmi Projesi'ne ilişkin odada düzenlenen basın toplantısında, sağlık turizminin önemine işaret etti.

Bundan pay alabilmek için Trabzon'daki sağlık kuruluşlarıyla Sağlık Turizm Grubu kurarak çalışmalara başladıklarını belirten Çelebi, "Geçen hafta Bakü'de görüşmelere katıldık, olumlu geçti, talepler büyük. Buradaki potansiyeli bölge ülkelerine gösterip sağlık hizmeti ihtiyacı olan kişileri bölgemize çekmek için çalışmalar yapmaya başladık ve devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Çelebi, girişimleri sonucu Trabzon'a Bakü'den haftada 2 uçak seferi olduğunu, bunu 4'e çıkaracaklarını ifade ederek, yazın turizmle ilgili sıkıntı çekmediklerini, yeteri kadar turist aldıklarını ancak kalan ayları da doldurmaya çalıştıklarını söyledi.

Soçi'den Trabzon'a gemi seferleri konusunda daha önce çalışmalar yaptıklarını belirten Çelebi, şunları kaydetti:

"Gemileri burada çalışacak bir yatırımcı arıyoruz. Kazancı da büyük, talep de çok büyük. Bunu bir yola koyamadık, bir yatırımcı bulup bunu çözmemiz lazım. Soçi'yi gemiyle buraya bağlarsak Trabzon bir çekim merkezi olacak. Ticareti de canlanacak, buradaki dükkanlarımız da bu işlerden büyük paralar kazanacak. Turizm, bizim için çok büyük potansiyel. En önemli gelir girdimiz Trabzon için, bölge için. Turizm olmazsa olmazımız, her türlü fırsatı değerlendiriyoruz."

"Erişilebilirliği sağladığınız her yerde her tür faaliyeti yapmanız kolaylaşıyor"

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta da sağlık turizminin Trabzon ve ülke açısından önemine dikkati çekerek, "Biz de ülkemize katkı sağlamak istiyoruz. Tabii ki ülkemiz kazanırken ilimizin de kazanması için eylemler ortaya koyuyoruz. Bu konuda TTSO da üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getiriyor. Erişilebilirliği sağladığınız her yerde her tür faaliyeti yapmanız kolaylaşıyor. Bu anlamda Trabzon güzel ve çekim alanı çok fazla bir şehir." diye konuştu.

Özel, kamu ve tıp fakültesiyle bu mücadelede ciddi bir hizmet yarışı içinde olduklarını vurgulayan Usta, bu birlikteliği devam ettirebildikleri sürece daha birçok lokasyonda sağlık turizmiyle alakalı kazanımları yukarılara çekeceklerini söyledi.

TTSO Başkan Yardımcısı Mehmet Çelebi ve TTSO Trabzon Sağlık Turizmi Proje yetkilisi Mehmet Üçüncü'nün de konuşma yaptığı toplantıda, heyetin Bakü'de gerçekleştirdiği ziyaretlere ilişkin sunum gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
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Trabzon, Çelebi, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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