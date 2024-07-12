Trabzon Üniversitesi, emeklilere üniversitenin kapısını açtı

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Trabzon Üniversitesi ile Trabzon Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü arasında "Emekliler Yılı" kapsamında emekliye öncelik ve ayrıcalık tanıyan iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Trabzon Üniversitesi Senato Salonu'nda gerçekleşen Protokol İmza Töreni'nde Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Erdem Akbay katıldı.

İmzalanan protokolle, Trabzon Üniversitesi'nin sunduğu eğitim programları, sosyal tesisler ve spor olanakları gibi birçok alanda emeklilere özel ayrıcalıklar sunan iş birliği kapsamında ücretsiz veya indirimli yararlanacaklar.

Program kapsamında "Üçüncü Yaş Üniversitesi", "Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi" ve "Sürekli Eğitim Merkezi" programlarının açılması veya mevcut programların genişletilmesi, alanında uzman olan emeklilerin yükseköğretim kurumlarında kendi alanıyla ilgili programlarda ders verebilmesine, bilgi ve deneyim paylaşımında bulunabilmesine öncelik tanınması, gerekli kolaylığın sağlanması ve yaygınlaştırılması da Trabzon Üniversitesi'nin yükümlülükleri arasında yer alıyor.

Emeklilere yönelik çalıştay, panel, sempozyum ve konferanslar gibi akademik toplantılar düzenlenecek. Yabancı dil eğitim programları ve uzaktan eğitim programları da ücretsiz veya indirimli olarak sunulacak.

Üniversitenin spor tesisleri ve kütüphanelerinden emeklilerin faydalanabilmesi için kolaylıkların da sağlanacağı protokol kapsamında emeklilerin bilgilendirmeleri SGK İl Müdürlüğünce yapılacak.

Bu bilgilendirmeler, "Emekliler Yılı" kapsamında hazırlanan internet sitesi, aplikasyonlar ve diğer iletişim kanallarında yayımlanacak.

Üniversite ile iş birliği içinde çalıştay, panel, sempozyum ve konferans gibi etkinliklerin duyurulması, fiziki mekan temini ve konuşmacı sağlanması gibi konularda SGK İl Müdürlüğü tarafından destek verilecek.

Protokol ile emeklilerin hayat kalitesini artırmak ve onların topluma daha aktif bir şekilde katılımlarını sağlamak hedefleniyor.