Trabzon Valisi Tahir Şahin, KTÜ İİBF\'de öğrencilere kariyer tavsiyesi verdi

Trabzon Valisi Tahir Şahin, KTÜ İİBF'de öğrencilere kariyer tavsiyesi verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon Valisi Tahir Şahin, KTÜ İİBF'deki söyleşide öğrencilerle mesleki tecrübelerini paylaşıp kariyer tavsiyeleri verdi. Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, samimiyetle paylaşılan tavsiyenin gençlerin geleceğe bakışında önemli dönüm noktası olabileceğini kaydetti.
Trabzon Valisi Tahir Şahin, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencileriyle bir araya geldi.
KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Vali Şahin, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde düzenlenen söyleşide, öğrencilerle mesleki tecrübelerini paylaştı.
Şahin, kamu yönetimi alanında kariyer hedefleyen öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu.
Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı da samimiyetle paylaşılan bir tavsiyenin, gençlerin geleceğe bakışında önemli bir dönüm noktası olabileceğini kaydetti.
Kaynak: AA
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