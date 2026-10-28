Trabzon ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yılı kutlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Trabzon ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yılı kutlanıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon ve çevre illerde Cumhuriyet\'in 103. yılı kutlanıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon, Bayburt, Rize, Gümüşhane, Giresun, Ordu ve Artvin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Trabzon, Bayburt, Rize, Gümüşhane, Giresun, Ordu ve Artvin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Ortahisar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen törende, Vali Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Garnizon Komutanı Tuğgenaral Veysel Yanık, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Öğrenciler ve vatandaşların da katıldığı törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Tören, Vali Şahin'in şeref defterini imzalamasının ardından tamamlandı.

Bayburt

Bayburt'ta Saray Bahçesi'nde düzenlenen törende, Vali Mustafa Eldivan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Burak Yılmaz ve Belediye Başkanı Mete Memiş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene öğrenciler ve vatandaşlar da katıldı.

Rize

Rize'de, Vali İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve Askerlik Şubesi Başkanı Personel Albay Hüseyin Ekşioğlu, valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile tamamlandı.

Protokol üyeleri ve öğrenciler daha sonra 100 metrelik Türk bayrağı eşliğinde Atatürk Caddesi'nden 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüş yaptı.

Gümüşhane

Gümüşhane'deki tören valilik binası önünde düzenlendi.

Vali Cevdet Atay, Ankara Eğitim ve Doktrin Komutanlığından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Gümüşhane'ye Garnizon Komutanı olarak görevlendirilen Topçu Albay Sinan Bitlisli, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu tören, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Giresun

Giresun'daki Hükümet Konağı önündeki gerçekleştirilen törende Vali Mustafa Koç, Atatürk anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.

Ordu

Ordu'da, Vali Muammer Erol, Garnizon Komutanı Sağlık Albay İzzet Açık ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aşkın Baş, Şarkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile tamamlanan törene, Yeni Parti Ordu Milletvekili Seyit Torun, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Artvin

Artvin'de, Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törene katılan Vali Turan Ergün, Garnizon Komutanı Piyade Albay Enver Örtel ve Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Necati Kurçenli, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Musa Atar, İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
Cumhuriyet BayramıGümüşhaneGiresunBayburtTrabzonGüncelArtvinTörenOrduRizeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Kimliklerde büyük değişim İlk olarak memurlar kullanacak Kimliklerde büyük değişim! İlk olarak memurlar kullanacak
İspanya’da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı
Yatak görüntülerini kim kayda aldı Sarıgül’ün korumasının ifadesinden bomba detaylar Yatak görüntülerini kim kayda aldı? Sarıgül'ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
Atatürk ve Türk bayrağına hakaret eden öğretmen tutuklandı Atatürk ve Türk bayrağına hakaret eden öğretmen tutuklandı
Yeni Parti’den Mustafa Sarıgül açıklaması: Bizimle bir ilişkisi kalmadı Yeni Parti'den Mustafa Sarıgül açıklaması: Bizimle bir ilişkisi kalmadı
Ankara’da bir dönem sona eriyor İş makineleri harekete geçti Ankara'da bir dönem sona eriyor! İş makineleri harekete geçti
Bir dönemin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş büyüdü: 12 yaşına geldi Bir dönemin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş büyüdü: 12 yaşına geldi
İsrail’de sandıklar açıldı, Trump devreye girdi İsrail'de sandıklar açıldı, Trump devreye girdi
Emeklilere refah payı verilirse ne olacak İşte kuruşu kuruşuna zam hesabı Emeklilere refah payı verilirse ne olacak? İşte kuruşu kuruşuna zam hesabı
Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
Akıl alır gibi değil 65 bin kişi bunu izlemek için toplandı Akıl alır gibi değil! 65 bin kişi bunu izlemek için toplandı
15:26
Babasını tanımayan yok Tatil pozları olay oldu
Babasını tanımayan yok! Tatil pozları olay oldu
15:25
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül’e bir şok daha
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül'e bir şok daha
15:23
İsrail’de seçim sürprizi Netanyahu dalga geçtiği partiye muhtaç oldu
İsrail'de seçim sürprizi! Netanyahu dalga geçtiği partiye muhtaç oldu
15:15
Arda Güler’in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o...
Arda Güler'in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o...
15:09
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek?
14:35
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
14:17
Aşk iddiaları sonrası Melisa Döngel’den Lucas Torreira açıklaması Tek kelimeyle yanıt verdi
Aşk iddiaları sonrası Melisa Döngel'den Lucas Torreira açıklaması! Tek kelimeyle yanıt verdi
14:15
Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma
Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma!
13:12
Ankara’da bir dönem sona eriyor İş makineleri harekete geçti
Ankara'da bir dönem sona eriyor! İş makineleri harekete geçti
12:59
Yeni Parti’den Mustafa Sarıgül açıklaması: Bizimle bir ilişkisi kalmadı
Yeni Parti'den Mustafa Sarıgül açıklaması: Bizimle bir ilişkisi kalmadı
12:13
Yatak görüntülerini kim kayda aldı Sarıgül’ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
Yatak görüntülerini kim kayda aldı? Sarıgül'ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
12:06
İspanya’da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı
İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 15:32:15. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzon ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yılı kutlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android