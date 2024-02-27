Trabzon Vergi Dairesi Başkanı TTSO ve TESOB'u ziyaret etti - Son Dakika
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Trabzon Vergi Dairesi Başkanı TTSO ve TESOB'u ziyaret etti

Trabzon Vergi Dairesi Başkanı TTSO ve TESOB\'u ziyaret etti

Trabzon Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı ve beraberindekiler, Vergi Haftası dolayısıyla Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (TESOB) ziyaret etti. Ziyaretlerde verginin önemi ve kayıt dışılık konusu ele alındı.

27.02.2024 13:03  Güncelleme: 13:04
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Trabzon Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı ve beraberindekiler, Vergi Haftası dolayısıyla Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (TESOB) ziyaret etti.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Günçavdı ziyarette, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi ile bir süre görüştü.

Çelebi, verginin önemine değinerek, "İlgili kurumların ortak çalışmasıyla kayıt dışılık mutlaka önlenmelidir. Kayıt dışı bir işletme devlete yükümlülüklerini yerine getirmediği gibi çevresindeki işletmelerle de haksız rekabet yaratmaktadır." ifadelerini kullandı.

Turizm sezonunda özellikle bu konuya ağırlık verilmesi gerektiğini belirten Çelebi, her sektörde kayıt dışı işletmelerle mücadele edilmesi gerektiğini kaydetti.

Günçavdı ise vergi bilincinin toplumun her kesimine kazandırılması gerektiğini vurgulayarak, "Vergi bilincinin ilköğretim seviyesinde çocuklara kazandırılması gerek. Verginin gerek vatandaş sorumluluğu gerekse devlet işlerinin yürütülmesi açısından öneminin gelecek nesiller tarafından da kavranması için çalışmalar yapılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra Günçavdı ve beraberindekiler TESOB'u ziyaret ederek, Başkan Metin Kara ile görüştü.

Kaynak: AA

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