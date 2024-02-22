Trabzon Yarı Maratonu Öncesi Yollar Kapatılacak - Son Dakika
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Trabzon Yarı Maratonu Öncesi Yollar Kapatılacak

Trabzon Yarı Maratonu Öncesi Yollar Kapatılacak

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 25 Şubat Pazar günü yapılacak 44. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu öncesi bazı yolların trafiğe kapatılacağını bildirdi. Açıklamada, kapatılacak yollar detaylı bir şekilde belirtildi.

22.02.2024 16:15  Güncelleme: 16:15
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 25 Şubat Pazar günü yapılacak 44. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu öncesi bazı yolların trafiğe kapatılacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 25 Şubat Pazar günü 05.00-13.30 saatleri arasında kapanacak yollarla ilgili uyarıda bulundu.

Açıklamada, "Akçaabat istikametine doğru Ganita yan yol girişi, Beşirli-Stadyum yan yol girişi, Atatürk Köşkü yan yol girişi, Ayasofya yan yol girişi ile Rize istikametine doğru Beşirli-Stadyum yan yol girişi, Ganita yan yol Moloz girişi ve Atatürk Köşkü yan yol girişi trafiğe kapatılacaktır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Trabzon Yarı Maratonu Öncesi Yollar Kapatılacak - Son Dakika
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