Yomra'da Şana Deresi'nin rengi değişti: Su 1 saat kırmızı aktı, numune alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon'un Yomra ilçesinde Karadeniz'e dökülen Şana Deresi, sabah saatlerinde yaklaşık 1 saat boyunca kırmızı renkte aktı, ardından suyun rengi normale döndü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri gönderildi. Ekipler, renk değişikliğinin nedenini belirlemek için dereden su numunesi alarak laboratuvar incelemesi başlattı.
TRABZON'un Yomra ilçesinden geçerek Karadeniz'e dökülen Şana Deresi'nin suyu bir süre kırmızı aktı. Ekipler, renk değişiminin nedenine ilişkin inceleme başlattı.
DERE 1 SAAT BOYUNCA KIRMIZI AKTI
Yomra ilçesinden geçip Karadeniz'e dökülen Şana Deresi'nin rengi sabah saatlerinde kırmızıya döndü. Yaklaşık 1 saat kırmızı renkte akan deredeki su ardından normale döndü.
SU NUMUNELERİ ALINDI
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, renk değişiminin kaynağını tespit etmek için su numuneleri alıp laboratuvar incelemesi başlattı.
Kaynak: DHA
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