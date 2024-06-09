Trabzon Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri Kaybolan Çocukları Ailelerine Teslim Etti

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, parkta ailelerini kaybeden 2 çocuğu yoğun çalışma sonucunda ailelerine teslim etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Ganita Sahil Parkı'nda gezerken ailelerini kaybeden 2 çocuk için harekete geçti.

Parkta bulunan 2 vatandaş, ailelerini bulamayan 2 çocuğu şehrin birçok noktasında devriye görevlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerine teslim etti.

Harekete geçen ekipler, yabancı uyruklu oldukları ve şehre gezmek için geldikleri tespit edilen ailelere ulaştı.

Aileler, Ganita Sahil Parkı'na gelerek çocuklarını ekiplerden teslim aldı.

Turistler, çocukları için seferber olan ekiplere ve çevredeki vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.