Bursa\'da Koreli damat Kayra, Trabzon usulü düğünde horon oynadı

Bursa'da yaşayan Trabzonlu matematik öğretmeni Sümeyra Toprak (31), dil kursundaki etkinlikte tanıştığı Güney Koreli Lee Hyo Ung (37) ile dünyaevine girdi. Müslüman olan Lee, Kayra adını aldı. Farklı iki kültürün buluştuğu düğünde Güney Koreli damat, misket havası, çiftetelli ve horon oynadı. Düğün renkli görüntülere sahne olurken, Sümeyra Toprak'ın babası Nizamettin Toprak, "Müslümanlık ilk şartımızdı, başka bir dileğimiz olmadı; ne ev ne araba. İkinci şartımız ve olmazsa olmazımız Trabzonsporlu olmak" dedi.

Matematik öğretmeni Sümeyra Toprak, ilgi duyduğu Kore dilini öğrenmek için 1 yıl önce kursa gitmeye başladı. Dil kursunun düzenlediği etkinlikte tanışan Lee Hyo Ung ile Sümeyra öğretmenin, arkadaşlıkları zamanla aşka dönüştü. Çift, kısa süre sonra evlenme kararı alırken, Lee Hyo Ung Müslüman olup, 'Kayra' adını aldı. Bursa'da düzenlenen törenle dünyaevine giren çiftin düğünü, Trabzon geleneklerine göre yapılınca renkli görüntüler ortaya çıktı. Horon oynayan damat, çiftetelli ve misket havasında da davulun üstünde göbek atarken, nikahlarının düğünden önce kıyıldığını söyleyen Sümeyra Toprak, "Artık Sümeyra Toprak Lee oldum. Bursa'da yaşıyorum. Trabzonluyum. O da Güney Kore'nin Incheon şehrinden. Ben bir dil kursuna gidiyordum. Orada bir etkinlikte karşılaştık. Yardımcı olmuştum kendisine. Sonra sohbetimiz devam etti. Böyle şimdi buralara kadar geldik" dedi.

GERÇEK OLACAĞINI HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM

Kore kültürüne her zaman ilgi duyduğunu söyleyen Sümeyra Toprak, ailesinin de bu nedenle Koreli damatla karşılaşınca şaşırmadığını belirterek, "Benim önceden de hep böyle Kore'ye bir ilgim olduğu için benden böyle bir atak bekleniyordu. Ama tabii hep şaka yollu devam ediyorduk. Bir anda oluverdi. Ben de şaka yollu hep diyordum ama gerçek olacağını hiç düşünmemiştim. Oluverdi bir şekilde. Ben de inanamıyorum hala. Tabii ki uzak olduğu için ailem başta 'Acaba mı?' diye tereddüde düştü. Ama sonra eşimle tanıştıklarında, onun karakterini ve kültürlerinin bize ne kadar benzediğini görünce, çok da farklı olmadığımızı, ne kadar uzak olursak olalım çok da farklı olmadığımızı anlayınca onay verdiler. Zorluk yaşamadık açıkçası bu konuda. Böyle bir insanın hayatımda olduğunu söylediğimde çok şaşırmadılar. Benim de tahminimden çok daha rahat bir şekilde karşıladılar diyebilirim. Zorluk çekmedik o konuda da" diye konuştu. İnşaat sektöründe çalışan eşinin işinden dolayı Güney Kore'ye yerleşeceklerini söyleyen Toprak, "Orada yaşamayı düşünüyoruz şu anda. İnşallah ileride yine Türkiye'ye gelme planımız var. Eşim de inşaat sektöründe çalışıyor" dedi.

BİZE HER YER TRABZON

Ailesinin bir Türk kızıyla evlenme kararına saygıyla yaklaştığını ifade eden Lee Hyo Ung da "Önceden bir Türk ile evleneceğimi tahmin etmezdim. Bir Türk ile evleneceğimi aileme söylediğimde, annem ve babam benim düşünceme çok saygı gösterdiler. 'Sen mutlu olacaksan hiçbir sorun yok' diyerek izin verdiler. Türkiye'ye ve Trabzonlu bir aileye damat olduğumda hiç zorluk çekmedim. Eşimin anne ve babasını ilk gördüğümde beni karşılamaları hala dün gibi aklımda" diye konuştu. Eşiyle tanıştıktan sonra Trabzonsporlu olduğunu belirten Lee Hyo Ung, "Bize her yer Trabzon" dedi.

Aynı zamanda meslektaşı olan kızının fikirlerine her zaman saygı duyduğunu dile getiren Nizamettin Toprak ise şunları söyledi: "Rabbi'm nasip ettikten sonra sevgi, saygı ve mutluluk ülke tanımıyor, sınır tanımıyor. Rabbim öyle nasip etti. Önemli olan bir baba ve anne için çocuğunun mutlu olması. Burada da mutlu olacağına kani geldim. Çocuklar sevdi, biz de 'Evet' dedik ve nasip oldu. Kızım iki tane üniversite bitirdi. Kendi kararını verecek olgunlukta ve bilgiye sahip. Dolayısıyla onun almış olduğu karara ben saygı duymaktan başka bir şey diyemezdim. Tanıdıktan sonra da bu kararımda yanılmadığımı anladım. İnsan olarak ve damadım olarak çok beyefendi, saygılı. Bizim Türk kültürüne çok yabancı değil. Aslında tarihte de biz Kore ile yakın bir tarih yaşıyoruz. Bu iki farklı ülke olsa da ortak yanlarımız çok. Dolayısıyla zorlanacağını düşünmüyorum."

BABANIN İKİ ŞARTI: MÜSLÜMANLIK VE TRABZONSPOR

Güney Koreli damadının Müslüman ve Trabzonsporlu olmayı kabul ettiğini de belirten Nizamettin Toprak, "Damada ilk başta Müslüman olmasını söyledik. Zaten ılımlıydı. Müslümanlık ilk şartımızdı, başka bir dileğimiz olmadı; ne ev ne araba. Bunu kabul etti. İkinci şartımız ve olmazsa olmazımız Trabzonsporlu olmak. Şimdi her zaman telefonu açar açmaz bize 'Bize her yer Trabzon' diyor. Bu da bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

Lee Hyo Ung ile birlikte 2 damadının olduğunu ifade eden Nizamettin Toprak, "Bu ikinci damadım. Vallahi şimdi damat seçilmez. Herkes yaptığıyla değerlendirilir. Evlatlar arasında ayrım olmadığı için onlar da bizim birer evladımız. Dolayısıyla birincisinden ben çok memnunum, ikincisinde daha yeniyiz, zaman gösterecek. Dolayısıyla ayrım veya böyle bir şey, kriterlerle değerlendirme olmaz. Yanlış olur" dedi.