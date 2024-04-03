Trabzonspor'a 6 maç seyircisiz oynama cezası

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor- Fenerbahçe maçında çıkan olayların ardından Trabzonspor'a 6 maç seyircisiz oynama ve 3 milyon 112 bin TL para cezası verdi. Fenerbahçe'nin futbolcuları İrfan Can Eğribayat ve Jayden Oosterwolde ise 1 maçtan men edildi.

Trabzonspor-Fenerbahçe arasında 17 Mart Pazar günü oynanan maçın bitiminde Trabzonsporlu taraftarlar sahaya girmiş ve Fenerbahçeli futbolcularla aralarında arbede yaşanmıştı.

PFDK, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından kararlarını açıkladı. PFDK, Trabzonspor'a 6 maç seyircisiz oynama ve 3 milyon 112 bin TL, Trabzonspor'un antrenörü Egemen Korkmaz'a bir maçta soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı, Fenerbahçe'nin futbolcuları İrfan Can Eğribayat ve Jayden Oosterwolde ise 1 maçtan men cezası verdi.

PFDK'nın kararları şöyle:

"1- Trabzonspor A.Ş.'nin, 17.03.2024 tarihinde oynanan Trabzonspor A.Ş.-Fenerbahçe A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ve 3 milyon TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu batı alt vıp platinum c, socios.com tra fan token doğu alt tribünü doğu alt j, ı, kuzey kale arkası kuzey alt j numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Trabzonspor A.Ş.'nin, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 112 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor A.Ş. antrenörü Egemen Korkmaz'ın, rakip takım sporcusuyla kavga eylemi nedeniyle FDT'nin 45/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

2- Fenerbahçe A.Ş. sporcusu Brıght Osayı Samuel hakkında, 17 Mart 2024 tarihinde oynanan Trabzonspor A.Ş.-Fenerbahçe A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarıyla kavga eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına, (oyçokluğu) aynı müsabakada Fenerbahçe A.Ş. sporcusu Jayden Quınn Oosterwolde'nin, rakip takım tribünlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 39 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu), aynı müsabakada Fenerbahçe A.Ş. sporcusu Jayden Quınn Oosterwolde'nin, rakip takım taraftarlarıyla kavga eylemi nedeniyle FDT'nin 45/1-a ve 35/4. maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada fenerbahçe A.Ş. sporcusu İrfan Can Eğribayat hakkında, rakip takım tribünlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına, aynı müsabakada Fenerbahçe A.Ş. sporcusu İrfan Can Eğribayat'ın, rakip takım taraftarlarıyla kavga eylemi nedeniyle FDT'nin 45/1-a ve 35/4. maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada Fenerbahçe A.Ş. görevlisi Kürşat Çiftlik'in, rakip takım taraftarlarıyla kavga eylemi nedeniyle FDT'nin 45/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu), aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi OKAN ÖZKAN'ın, rakip takım antrenörüyle kavga eylemi nedeniyle FDT'nin 45/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verilmiştir."