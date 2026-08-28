Trabzonspor'a Tehdit, Şüpheli Seyirden Men Edildi - Son Dakika
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Trabzonspor'a Tehdit, Şüpheli Seyirden Men Edildi

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Diyarbakır'da Trabzonspor kafilesine yönelik sosyal medya tehdidi yapan şüpheliye seyirden men cezası verildi.

Diyarbakır'da Süper Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak olan Trabzonspor'u sosyal medya hesaplarından tehdit ettiği tespit edilen şüpheliye seyirden men tedbiri uygulandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 31 Ağustos'ta yapılacak Amedspor Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor müsabakası öncesinde, sosyal medyada Trabzonspor kafilesini hedef alan tehdit ve provokasyon içerikli bir paylaşım yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Münferit nitelikteki bu paylaşımın hiçbir kulüp veya taraftar grubuyla bağı bulunmamaktadır. Şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış ve 6222 sayılı Kanun uyarınca seyirden men tedbiri uygulanmıştır. Karşılaşmanın güven ve centilmenlik ortamında geçmesi için tüm adli tedbirler kararlılıkla sürdürülecektir. Sporun birleştirici ruhuna zarar vermeyi hedefleyen hiçbir girişim ve provokasyona izin verilmeyecektir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzonspor'a Tehdit, Şüpheli Seyirden Men Edildi - Son Dakika

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