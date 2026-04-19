Trabzonspor - Başakşehir: 1-1

(TRABZON) - Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililer, öne geçtiği maçta, uzatma dakikalarında yediği golle galibiyeti kaçırdı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, Papara Park'ta RAMS Başakşehir'i ağırladı. Mücadelede ev sahibi ekip, Felipe Augusto'nun golüyle öne geçti.
Karşılaşmanın uzatma dakikalarında ise konuk ekipte David Selke kaydettiği golle skora denge getirdi.
Bu sonuçla Trabzonspor, haftayı 1 puanla kapatarak 65 puana yükseldi. RAMS Başakşehir ise 48 puana ulaştı.
Bordo-mavililer, 2. sıradaki Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada rakibiyle puanlarını eşitleme fırsatını değerlendiremedi.
