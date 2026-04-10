Trabzonspor Başkanı Doğan'dan Transfer ve Taraftar Cezası Açıklamaları

10.04.2026 21:48
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer politikaları ve taraftarlara verilen cezalar hakkında açıklamalarda bulundu. Takımın geleceği için çeşitli oyuncu seçenekleri olduğunu belirten Doğan, cezalara itiraz ettiklerini ve Galatasaray yönetimi ile görüşlerini paylaştı. Kulüp yatırımları ve şampiyonluk beklentisi gibi konulara da değindi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Ankara'da düzenlenen Trabzon Günleri'ndeki Vakıfbank 61 Sohbet programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Doğan, transfer politikaları kapsamında her bölge için dörder farklı oyuncu seçeneğinin hazır olduğunu ve görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Ayrıca, 7-8 oyuncu için talip olduğunu, ancak takımı korumak adına hepsini satmayacaklarını, sadece çok iyi teklifler geldiğinde değerlendirme yapacaklarını söyledi.

Galatasaray maçında yaşananlar nedeniyle taraftarlara verilen cezaya tepki gösteren Doğan, '33 bin küsur taraftarımıza ceza verilmiş, aklı başında olan birisinin hoş karşılaması mümkün değil, ayıp.' dedi. TFF'yi bilgilendirdiklerini ve adaletin sağlanması için itirazda bulunduklarını ifade etti. Galatasaraylı yöneticilerin maç sırasındaki davranışlarına değinerek, gözlemcilerin rapor yazmamasını eleştirdi ve kayıtları gönderdiklerini belirtti. 'Hatırlamazlarsa da hatırlatmasını biliriz.' diyerek kararlılığını vurguladı.

Doğan, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün açıklamalarını ciddiye almadıklarını söyleyerek, 'Trabzonspor dünyanın en büyük şehir takımı.' ifadelerini kullandı. Ayrıca, kulübün gayrimenkul yatırımlarına değinerek, 4 önemli araziyi kazandırdıklarını ve gelecek yöneticilerin bunun avantajını göreceğini belirtti. Dünya Kupası'nda Türk hakemlerin olmamasını eleştiren Doğan, bunu büyük bir kayıp ve ayıp olarak nitelendirdi.

Şampiyonluk beklentisi hakkında konuşan Doğan, dört yıllık bir planlamanın ilk yılında olduklarını ve maçlara tek tek baktıklarını söyledi. Fatih Tekke ve ekibinin başarılı çalışmalar yaptığını vurgulayarak, Trabzonspor'un bu yılın kazananı olacağına inandığını ifade etti. Son olarak, taraftar cezası konusunda stadı her şekilde dolduracaklarını, gerekirse bedava bilet dağıtacaklarını söyleyerek kararlılığını tekrarladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

