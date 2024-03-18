Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası olaylar: 12 kişi gözaltına alındı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün akşam oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe Süper Lig Futbol karşılaşması sonrası meydana gelen olaylarla ilgili 12 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosya medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Dün akşam oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe Süper Lig Futbol karşılaşması sonrası meydana gelen olaylarla ilgili olarak ilk belirlemelere göre 12 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Maç esnasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a yabancı madde atan C.K. isimli şahıs, müsabaka esnasında tespit edilmiş, yakalanarak gözaltına alınmış ve hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır. Müsabaka sonrası sahaya ilk atlayan H.Ç. adlı şahsın kaldığı otel tespit edilmiş, otelde yapılan araştırmada şahsın otelden ayrıldığı anlaşılmış, Rize istikametine gittiği bilgisinin alınması üzerine yapılan çalışmalar sonucu şahıs Yomra ilçesinde yakalanarak hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır. Müsabaka sonunda sahaya atlayıp korner bayrağını alarak futbolculara doğru koşan şahsın, stadyuma giriş yapmış olduğu passolig sahibinin C.Ç. olduğu tespit edilmiş, sahaya giren şahsın passolig sahibi olmadığı anlaşılmış, yapılan incelemelerde sahaya giren E.T. isimli şahıs Araklı ilçesinde yakalanmış ve gerekli soruşturma başlatılmıştır. Müsabaka sonunda sahaya girerek Fenerbahçe kalecisi Dominic Livakovic'i darp eden şahsın O.B. olduğu tespit edilmiş, şahıs Kalkınma Mahallesi'nde yakalanmış ve hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır."

Yerlikaya, sosyal medyada paylaşım yaparak taraftarları havalimanına çağıran T.C.S., K.M., O.O., E.T., ve A.A. isimli kişiler ile müsabaka sonrası kameraların incelenmesi sonucunda sahaya girdiği tespit edilen A.S., B.T. isimli şahısların yakalanarak haklarında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Yerlikaya, "Şu ana kadar tespit edilen 12 şahıs ile ilgili adli ve idari işlemlere başlanmıştır. Yaşanan olaylarla ilgili inceleme ve soruşturma devam etmektedir." açıklamasında bulundu.