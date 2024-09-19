Trabzonspor - Kayserispor: 2-2 Beraberlik

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(ANKARA)- Trabzonspor, Süper Lig'te 3. hafta erteleme karşılaşmasında Kayserispor'u ağırladı. Trabzonspor sahasında Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'un Avrupa kupaları maçı sebebiyle ertelenen 3. hafta Trabzonspor - Bellona Kayserispor maçı Papara Park Stadyumu'nda saat 20.00'de oynandı. Maçı hakem Mehmet Türkmen yönetti.

Konuk takım Kayserispor 12. dakikada Hasan Ali Kaldırım ve 63. dakikada Aylton Boa Morte'nin attığı golle 2-0 öne geçti. Ev sahibi Trabzonspor 89. dakikada Umut Bozok ve 90+8'de Stefano Denswil'in attığı golle beraberliği yakaladı. Maçın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor sahasında Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.